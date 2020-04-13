ВТБ совместно с группой компаний «Пик» запускает новую программу ипотечного кредитования «Берем проценты на себя». Ставка по ипотеке в первый год обслуживания кредита составит всего 0,01% годовых. Таким образом, заемщики смогут сократить платеж на этот период в три раза, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Приобрести квартиру в кредит практически по нулевой ставке клиенты смогут на тех же условиях, что и покупатели без ипотеки: стоимость объекта недвижимости не меняется. Льготные условия будут действовать для заемщиков в течение одного года, после чего ценовые параметры устанавливаются на уровне зафиксированной в договоре ставки (в рамках стандартных ипотечных программ ВТБ)», — говорится в релизе.

Условия распространяются на все объекты ГК «Пик» в регионах присутствия компании: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новороссийск, Ярославль, Калуга, Обнинск, Ростов-на-Дону. Первоначальный взнос в рамках предложения составляет от 20% от стоимости объекта, максимально возможный срок кредита — 30 лет (по программам на готовое и строящееся жилье), по программе ВТБ «Победа над формальностями» (ипотека по двум документам и без подтверждения дохода) — до 20 лет.