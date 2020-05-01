Средняя сумма займа, полученная заемщиками в сервисах альтернативного кредитования, по итогам апреля снизилась на 16% по сравнению с мартом: с 14 000 до 11 760 рублей. Таковы данные исследования IDF Eurasia (бренд Moneyman).

По мнению аналитиков компании, подобная тенденция объясняется двумя факторами. Во-первых, среди граждан сохраняется высокий уровень неопределенности касательно дальнейшего материального благополучия. Во-вторых, в период кризиса люди мобилизуются и стараются как можно рациональнее и ответственнее подходить к финансовому планированию.

«Тренд на досрочное погашение финансовых обязательств также зафиксирован и в Moneyman: в апреле количество погашенных раньше срока займов превысило таковые в предшествующем месяце на 6%. В топ-3 регионов по количеству досрочных погашений вошли Архангельская и Нижегородская области, а также Алтайский край», — отмечается в сообщении.

Возможность погасить заем досрочно у заемщиков из этих регионов может быть обусловлена смягчением ограничительных мер местными властями: системообразующие производства и социально важные организации здесь продолжили работу, а значит, их сотрудники в большей степени уверены в завтрашнем дне, заключили в IDF Eurasia.