• На этой неделе стало известно, что режим самоизоляции граждан в Москве продлевается до 31 мая. При этом с 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства, а на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. Кроме того, с 12 мая в столице нельзя будет оформить цифровой пропуск по СМС. В Банке России считают, что смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса в России, начнется в июне, во II квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно смягчаться. Между тем проект общенационального плана восстановления экономики предполагает разработку мер реагирования на случай ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса в мире и оценку сценария возможной второй волны.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась до 5,36% годовых за третью декаду апреля с 5,43% за вторую декаду. А уже на этой неделе ставки по рублевым вкладам уменьшили несколько банков, включая Сбербанк. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что «ситуация с вкладами населения в апреле улучшилась». Также в ходе пресс-конференции в пятницу глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт в июне, анонсировала запуск месячного и годового РЕПО, спрогнозировала пик просрочки по кредитам во второй половине года или начале следующего и сообщила, что коронавирусом заразились около 100 сотрудников ЦБ. С учетом того, что «в последние недели изменения макроэкономической ситуации стали происходить не так быстро», ЦБ решил снизить частоту «кризисных» пресс-конференций.

• Правительство дорабатывает меры поддержки бизнеса в связи с пандемией. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий поддержку предпринимателей. По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, Кабмин должен поддержать весь малый и средний бизнес. Каждой пятой российской компании понадобится на восстановление более года, если ограничения будут сняты не позже середины июня, рассказал глава Центра стратегических разработок Александр Синицын. В целом предприятиям понадобится на реабилитацию около двух лет, отметил он. Между тем большинство малых компаний в РФ намерены восстановить прибыль за полгода.

• Падение реальных доходов россиян в 2020 году может составить от 8% до 12%, прогнозируют экономисты ВШЭ. Почти треть неплательщиков по кредитам заявляют о потере работы, эксперты прогнозируют рост задолженности за ЖКУ до 1,6 трлн рублей, в трети регионов выросли долги по зарплате, а граждане стали переходить на более дешевые продукты. Однако раздать населению «вертолетные деньги» власти могли бы, только если бы рубль был мировой резервной валютой, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, «задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке». Тем временем в Госдуме предложили ввести общественные работы для работников остановленных в связи с распространением коронавируса предприятий. Предполагается, что это могло бы стать решением проблемы с зарплатами.