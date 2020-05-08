В апреле был зафиксирован небольшой прирост объема средств на счетах физлиц. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Ситуация с вкладами населения в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток, около 1%, то, по предварительным данным, по итогам апреля прирост средств на счетах физлиц составил около 0,8%», — отметила глава ЦБ.



Одновременно сократился объем средств организаций — примерно на 1,4%. При этом снижение показателя было компенсировано притоком госсредств, добавила Эльвира Набиуллина.