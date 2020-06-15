Банк ДОМ.РФ запустил новый автоматизированный процесс открытия расчетного счета для компаний малого бизнеса — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следует из релиза финучреждения.

Новый бизнес-процесс позволяет клиентам открыть счет за 30 минут.

«Подробная информация с реквизитами счета направляется клиенту на e-mail и мобильный телефон сразу же после подачи заявления. IТ-решение, реализованное на омниканальной цифровой платформе компании «Диасофт», обеспечивает полную автоматизацию операционной деятельности и проверок, что значительно сокращает сроки открытия счета», — сказано в сообщении.

Следующий этап проекта предполагает создание личного кабинета, в котором клиенты смогут самостоятельно загружать необходимые документы, назначать встречи представителям банка и отслеживать статусы заявок, уточнили в банке.