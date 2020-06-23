Госдума проголосовала за продление полномочий первого зампреда Центрального банка РФ Дмитрия Тулина в качестве члена совета директоров Банка России. Он является первым зампредом ЦБ с января 2015 года.

Кандидатуру Тулина представила депутатам глава регулятора Эльвира Набиуллина. Срок его полномочий как члена совета директоров ЦБ истек 15 июня. Комитет нижней палаты парламента по финансовому рынку 10 июня рекомендовал Госдуме проголосовать за это назначение.

Госдума в соответствии с нормами закона назначает членов совета директоров Банка России из числа кандидатов, представленных ЦБ и согласованных с президентом РФ. Срок полномочий члена совета директоров ЦБ составляет пять лет.