Самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона «Иннопром онлайн» председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. По его словам, сложнее всего придется малому и среднему бизнесу.

«Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это, может, в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся, — там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года», — сказал Дворкович.

Он добавил, что если последние два-три месяца малый и средний бизнес просто терпел и ждал лучшего, то теперь такие компании начнут закрываться, начнется череда серьезных проблем. При этом крупные компании, по мнению представителя «Сколково», к концу лета — началу осени начнут постепенно наращивать производство, однако будут все еще очень далеки от докризисных уровней.



«А это означает, что проблемы не уменьшаются, они просто станут в моменте чуть меньше, но накопленные проблемы, большие проблемы будут копиться, и, значит, кризис никуда не денется. К сожалению, во многих отраслях это означает уход с рынка отдельных игроков, дальнейшую консолидацию и выживание только самых успешных», — сказал Дворкович. По его словам, правительство делает очень многое для поддержки бизнеса, но приоритеты «неизбежно» придется выбирать.