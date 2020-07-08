Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил с предложением отменить все выписанные в период пандемии коронавируса COVID-19 штрафы за нарушения самоизоляции, которые не повлекли негативных последствий. Доклад опубликован на сайте СПЧ.



Речь идет как о штрафах, выписанных по ошибке из-за сбоев приложения «Социальный мониторинг», так и обо всех остальных, которые граждане получили во время карантина. Как утверждают в СПЧ, в нынешней экономической ситуации оплата «довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей».

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — говорится в тексте документа.

В СПЧ считают, что депутаты Госдумы могут издать соответствующий акт, который станет первой в России административной амнистией. Процедура полностью соответствует Конституции и не противоречит законодательству, уверяют правозащитники.

Режим самоизоляции начал действовать в Москве с 30 марта. С 1 апреля вступили в силу поправки к федеральному КоАП, согласно которым нарушителя карантина могут оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. При этом поправки приняли и к региональным административным кодексам, в Москве штраф за пренебрежение самоизоляцией составлял 4 тыс. рублей.