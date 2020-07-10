Количество киберпреступлений в России в январе — июне существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные МВД , которое опубликовало в пятницу отчет о состоянии преступности в РФ в первом полугодии 2020 года.

«МВД России информирует, что общее количество преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации за шесть месяцев текущего года, примерно соответствует показателю годичной давности, снижение составило 0,1%. При этом число преступлений против личности сократилось на 8%, совершенных с использованием оружия — на 10,1%, разбоев — на 20,2%, грабежей — на 11,4%, краж — на 2,9%», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общественных местах было зарегистрировано на 10,6% меньше преступлений. Уличных разбоев стало меньше на 23,6%, грабежей — на 20,7%, краж — на 19,6%, хищений транспортных средств — на 28,7%. Отмечается снижение на 14,7% количества зарегистрированных преступлений на объектах транспорта, на 10,6% — в сфере семейно-бытовых отношений.



Между тем существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности, указывают в МВД. За январь — июнь он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%.

