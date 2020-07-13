Алеф-Банк снизил ставки по рублевым вкладам. Изменение составило 0,1 процентного пункта.

«Океан мечты» (от 200 тыс. рублей на полгода и год) можно разместить под 6,5—6,1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Верность традициям» (от 100 тыс. рублей на полгода и год) открывается под 5,2—5,9% годовых, а «Верность традициям Онлайн» (от 30 тыс. рублей) — на полгода под 5,4% годовых, на год — под 5,2% годовых. По двум вкладам возможны расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Депозиты пополняемые.