Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ банку «Югра» в лице экс-председателя правления Дмитрия Шиляева в пересмотре по новым обстоятельствам решения об отзыве у банка лицензии, говорится в материалах суда. Заявитель просит пересмотреть решение столичного арбитража от 20 декабря 2017 года.

Ранее кассационная инстанция оставила без изменения отказ бывшему руководителю кредитной организации в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об отзыве у банка лицензии. Как отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим ЦБ.

Согласно нормам действующего законодательства, ЦБ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель.

Арбитраж арестовал имущество экс-руководства банка «Югра» на 77 млрд рублей Об этом говорится в определении суда.

Также позиция регулятора о нарушении нормативов строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года, и в этот день капитал банка составлял минус 7 млрд рублей. В то же время, как отметил представитель банка, из отчетности, подготовленной АСВ пятью днями ранее, следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен, и капитал превышает 33 млрд рублей.

Арбитраж Москвы 20 декабря 2017 года отклонил заявление об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии от 28 июля 2017 года.