Выпадающие доходы российских регионов в 2020 году могут превысить 2 трлн рублей, сообщила заместитель председателя Счетной платы Галина Изотова.

«На основе анализа информации, представленной 79 субъектами, можно спрогнозировать, что объем выпадающих доходов регионов составит в 2020 году более 2 триллионов рублей», — сказала она на выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По ее словам, на 1 июля 2020 года общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов составил с начала года 1,376 трлн рублей, что на 57,4% выше аналогичного периода 2019 года. «При этом, учитывая текущую ситуацию, Счетная палата считает важным при формировании федерального бюджета на 2021—2023 годы рассмотреть возможность предоставления субъектам РФ дополнительных межбюджетных трансфертов, в том числе дотаций на обеспечение их бюджетной устойчивости и сбалансированности», — отметила Изотова.

Она добавила, что от кризиса ожидаемо пострадают те субъекты РФ, доходы которых зависят от состояния в сферах предоставления услуг населению: курортные регионы (Краснодарский край, Республика Крым и Северный Кавказ) и территории крупных городских агломераций (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан, Свердловская область). Из-за сокращения численности занятых в рыночных услугах здесь неизбежен спад поступлений НДФЛ, пояснила Изотова.

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Счетная палата со своей стороны будет держать тему межбюджетных отношений на особом контроле. На этот год определен «Бюджетный федерализм», в рамках которого по поручению Госдумы будет проведен анализ достаточности и эффективности влияния межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов и послания президента Федеральному собранию, сообщила Изотова. Также с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года Счетная палата проводит анализ состояния госдолга субъектов РФ и перспектив его оптимизации.