МС Банк Рус запустил новый интернет-банк с современным и удобным интерфейсом, который поможет клиентам интуитивно сориентироваться в обновленном сервисе, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Особенности обновленного сервиса позволят клиенту:
- узнать детальную информацию по действующим кредитам;
- оплатить кредит онлайн с карты любого банка;
- посмотреть историю кредитных операций;
- оформить досрочное погашение по кредиту;
- подать кредитную заявку онлайн на новый автомобиль и на машину с пробегом;
- задать вопрос сотруднику банка;
- найти ближайшую точку погашения кредита;
- оформить страховые продукты онлайн.
«Новый интернет-банк позволит клиентам легко и удобно найти необходимую информацию по кредитам. Мы верим, что данный сервис будет востребован», — отметил председатель правления банка Саваии Норихиро.