МС Банк Рус запустил новый интернет-банк с современным и удобным интерфейсом, который поможет клиентам интуитивно сориентироваться в обновленном сервисе, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Особенности обновленного сервиса позволят клиенту:

узнать детальную информацию по действующим кредитам;

оплатить кредит онлайн с карты любого банка;

посмотреть историю кредитных операций;

оформить досрочное погашение по кредиту;

подать кредитную заявку онлайн на новый автомобиль и на машину с пробегом;

задать вопрос сотруднику банка;

найти ближайшую точку погашения кредита;

оформить страховые продукты онлайн.

«Новый интернет-банк позволит клиентам легко и удобно найти необходимую информацию по кредитам. Мы верим, что данный сервис будет востребован», — отметил председатель правления банка Саваии Норихиро.