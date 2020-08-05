МС Банк Рус запустил новый интернет-банк с современным и удобным интерфейсом, который поможет клиентам интуитивно сориентироваться в обновленном сервисе, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Особенности обновленного сервиса позволят клиенту:

  • узнать детальную информацию по действующим кредитам;
  • оплатить кредит онлайн с карты любого банка;
  • посмотреть историю кредитных операций;
  • оформить досрочное погашение по кредиту;
  • подать кредитную заявку онлайн на новый автомобиль и на машину с пробегом;
  • задать вопрос сотруднику банка;
  • найти ближайшую точку погашения кредита;
  • оформить страховые продукты онлайн.

«Новый интернет-банк позволит клиентам легко и удобно найти необходимую информацию по кредитам. Мы верим, что данный сервис будет востребован», — отметил председатель правления банка Саваии Норихиро.