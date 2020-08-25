Количество квадратных метров жилья, находящегося в процессе строительства, в 2020 году снизилось на 28% по сравнению с 2019 годом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в ходе совещания с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева в Архангельске его заместитель Никита Стасишин.

«У нас сегодня в стройке находятся порядка 98,3 миллиона квадратных метров, что меньше на 28% относительно показателя прошлого года», — сказал он.

Якушев назвал снижение площадей в стадии стройки главной проблемой для строительной отрасли на сегодняшний день. Это приведет к снижению ввода нового жилья в перспективе двух-трех лет, притом что в 2024 году необходимо достичь показателя по вводу новостроек в 100 млн квадратных метров.



«Это все, что будет вводиться в ближайшее время. <…> Проектное финансирование не заработало в том виде, в котором оно должно заработать. Новые площадки [под строительство] они [застройщики] не выходят осваивать сегодня, а это как раз наша перспектива», — отметил министр.