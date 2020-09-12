СМП Банк совместно с компаниями BSS и SafeTech завершил внедрение мобильного банка для клиентов малого и среднего бизнеса на базе решения Digital2Business Mobile, говорится в совместном релизе компаний.

Это полноценный мобильный офис для управления финансами на платформах iOS и Android.



Изменения коснулись интерфейса приложения: главной страницы и страницы авторизации, меню и работы с платежами и счетами, а также разделов «Письма», «Выписка», «Запросы на отзыв», «Настройки», работы с рush-уведомлениями и Pay Control.