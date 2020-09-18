Турникеты с новым способом оплаты Face Pay, тестируемым в настоящее время, уже следующей весной могут появиться на каждой станции московского метро. Об этом написал в своей колонке заместитель мэра Москвы, руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Его пятничный материал, опубликованный на сайте департамента, посвящен развитию цифровых сервисов в московском транспорте.

«Все так уже привыкли платить картами и телефонами, что это никого не удивляет. Метро же переходит на новый уровень: Face Pay. Представьте: турникет просто распахивает перед вами свои створки. Звучит немножко фантастически, но это уже ближайшее наше с вами будущее», — рассказал Ликсутов.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы поясняли, что с помощью системы Face Pay можно будет по скану лица оплачивать проезд. «Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября», — сообщали в Дептрансе в начале сентября.

В метро Москвы тестируют систему Face Pay Один из этапов испытаний планируется завершить к 1 октября.

«Мы активно занимаемся настройкой и тестированием и постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции», — анонсировал в свою очередь глава ведомства.

«Хочу заметить: пока такая технология массово не реализована нигде в мире, и у московского метро есть все шансы стать первым», — подчеркнул он.

Также Ликсутов упомянул, что Москва стала первым городом в Европе, где на турникетах в метро появилась опция оплаты проезда с помощью сервиса Huawei Pay.

«Мы оборудовали инфраструктуру метрополитена устройствами для бесконтактных платежей. Причем речь идет не только о всем привычных банковских картах Visa, Mastercard, «Мир». Пассажиры метро теперь могут оплачивать проезд на турникетах с помощью бесконтактной системы платежей Huawei Pay. Кстати, Москва — первый в России и Европе город, где появилась такая функция. И мы теперь безусловный лидер по количеству возможностей оплаты проезда. Кроме перечисленных систем, можно совершать бесконтактные платежи с помощью (карт. — Прим. Банки.ру) UnionPay, (платежных сервисов. — Прим. Банки.ру) Mir Pay, Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Могу сказать, что по доле электронных оплат (не наличными) московские пассажиры — лидеры среди всех европейских городов», — написал заммэра.



Транспортная карта «Тройка» станет персональной и виртуальной Потеряв карту, можно будет восстановить ее баланс.

В своей колонке Ликсутов в том числе привел контактную информацию для направления предложений по новейшим технологиям и решениям для транспорта Москвы. Он пообещал, что изучит их сам, а авторам самых интересных будет предложено принять участие в их реализации.