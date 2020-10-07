СберБанк в январе — сентябре заработал 559,4 млрд рублей, снизив показатель за аналогичный период прошлого года на 15,9% (593,2 млрд). В сентябре банк заработал 79,8 млрд рублей против 72,1 млрд рублей годом ранее. Такие показатели финансовой отчетности по РСБУ (неконсолидированные данные), рассчитанные по внутренней методике СберБанка, приводятся в его релизе.

Чистый процентный доход в январе — сентябре 2020 года вырос на 13,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,056 трлн рублей. Это произошло благодаря росту кредитования, снижению стоимости фондирования и понижению ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов с начала года, уточняют в банке.

Чистый комиссионный доход вырос на 9,1% до 364,8 млрд рублей благодаря восстановлению активности по банковским картам и расчетным операциям, а также доходу от операций клиентов на финансовых рынках, банковских гарантий и торгового финансирования.

Операционные расходы составили 437,3 млрд рублей, увеличившись относительно девяти месяцев прошлого года на 3,8%. «Позитивный эффект на динамику расходов оказала продолжающаяся в банке программа повышения эффективности бизнеса в ответ на пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после повышения зарплат в июле 2019 года», — говорится в релизе.

Активы в сентябре увеличились на 4,1% до 32,2 трлн рублей за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги, а также положительной валютной переоценки, без учета которой рост активов составил 2,6%.



В сентябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей, с начала года — 9,5 трлн, включая кредиты в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, что на 22% больше, чем год назад. Остаток корпоративного портфеля составил 15,3 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,1% без учета валютной переоценки.

Розничным клиентам в сентябре выдано кредитов на 468 млрд рублей, что является рекордом для банка. Главный драйвер роста — жилищные кредиты, портфель которых вырос на 3,4% за один месяц. Розничный портфель вырос на 2,5%, или на 197 млрд рублей, и превысил 8 трлн.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам сентября снизился с 3,3% до 3,25% за счет как юридических, так и физических лиц.

Портфель ценных бумаг в сентябре вырос на 11,9%, или на 462 млрд рублей, за счет приобретения облигаций федерального займа. Остаток портфеля на 1 октября превысил 4,3 трлн рублей.

Средства клиентов в сентябре увеличились на 1,5% без учета валютной переоценки: средства физических лиц — на 0,5%, средства юридических лиц — на 3,5%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 5,1%.

Базовый капитал изменился незначительно и составил 4,01 трлн рублей.

Основной капитал увеличился за месяц на 4% до 4,16 трлн рублей в результате включения предоставленного ранее субординированного кредита на сумму 150 млрд в состав источников добавочного капитала. Достаточность основного капитала увеличилась на 0,48 п. п. по сравнению с достаточностью базового капитала и составила 13,24%.

Общий капитал за месяц вырос за счет заработанной чистой прибыли и увеличения основного капитала. Из расчета общего капитала был исключен субординированный кредит от Банка России на 50 млрд рублей. За сентябрь общий капитал банка вырос на 3,6% до 4,871 трлн рублей.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в сентябре на 2,2%, или на 0,7 трлн рублей, главным образом под влиянием растущего кредитного портфеля и вступивших в силу изменений в инструкции Банка России «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». В то же время, уточняется в релизе, отмена макронадбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 1 сентября 2019 года, привела к снижению активов, взвешенных с учетом риска, почти на 230 млрд рублей.

«В сентябре розничный кредитный портфель продолжил уверенный рост и превысил 8 трлн рублей. За девять месяцев розничные кредиты выросли на 11,1%. Кредитование юридических лиц также сохраняет позитивную динамику, показав прирост на 5,9% с начала года без учета валютной переоценки. Рост клиентской активности, оптимизация расходов и сохранение стабильного качества кредитного портфеля оказали позитивное влияние на рентабельность капитала банка, которая по итогам девяти месяцев составила 15,8%», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико.

