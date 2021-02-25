На внеочередном общем собрании акционеров банка «Зенит» избран новый состав совета директоров. Всего в него вошли 12 человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Новым членом совета стал вице-президент в Herculis Group (Швейцария) Николай Карпенко. Он вошел в состав совета вместо Максима Ермилова.

Работу в составе совета директоров продолжат председатель правления, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев, председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко, член совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов и ранее занимавший должность начальника управления финансов ПАО «Татнефть» и входивший в состав правления компании Евгений Тихтуров.

Также из прежних членов совета директоров свои позиции сохранили генеральный директор Rawson Consulting Kft Терек Инабат, директор компании Kafa Finance Inc. Сергей Шибаев, начальник отделения «Нефтяник» банка «Зенит» Венера Тлеулиева, партнер АО «ЭКОПСИ Консалтинг» Григорий Финкельштейн, ранее занимавший должность члена правления и руководителя дирекции информационных технологий Райффайзенбанка Андрей Попов и генеральный директор ООО «Первая факторинговая компания» Аркадий Соколов.