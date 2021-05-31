Средства налогового вычета при покупке квартиры (до 260 тыс. рублей) предложили выдавать банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечных кредитов, а расчет суммы средств производить на основании налоговой базы, сформированной в результате уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за последние три года до оформления кредита, пишут «Известия» . Их можно будет использовать на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья. Инициатива за подписью директора риелторской сети «Этажи» Ильдара Хусаинова направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину.

По словам Хусаинова, люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня, отметил эксперт. Фактически при предлагаемом варианте оформления налогового вычета будет действовать та же процедура, что сейчас реализуется с материнским капиталом, когда банки получают средства именно после регистрации сделки, пояснил Хусаинов.

Для региональных покупателей подобная мера может быть реальной поддержкой, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Средняя стоимость 1 кв. м в регионах составляет около 50 тыс. рублей. Например, при покупке однушки за 2 млн рублей получить 13% от ее стоимости — ощутимая поддержка, пояснила она. Возможность внести первоначальный взнос в большем объеме позволит сократить кредитную нагрузку на покупателя на весь последующий период действия ипотеки, отметил президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Также это будет востребовано, если у покупателя на момент сделки недостает части суммы до минимального объема первоначального взноса, добавил он.

Из-за низких или серых зарплат в регионах наиболее эффективно эта мера может работать совместно с другими инструментами поддержки — например, материнским капиталом, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. У заемщика, который недооценил свои финансовые возможности и перспективы, есть риск попасть в «долговую яму». Не исключена вероятность, что доля таких покупателей может стать больше, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

В банках полагают, что подобные риски минимальны. Кредитные организации оценивают платежеспособность, исходя из фактических доходов клиента, а перед выдачей любого кредита банки анализируют способность заемщика обслуживать кредит, отметили представители кредитных организаций. По их словам, дополнительные средства на первоначальный взнос уменьшат сумму кредита — то есть ежемесячный платеж, мера даст возможность людям купить квартиру быстрее.