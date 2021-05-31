Социально-экономическая ситуация в большинстве регионов РФ ухудшилась в 2020 году, свидетельствуют данные соответствующего рейтинга, составленного агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.

Рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2020 год. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики, эффективности экономики, показатели бюджетной сферы и социальной сферы.

Значение интегрального рейтинга в большинстве регионов снизилось по сравнению с результатами 2019 года. Интегральный рейтинг снизился у 79 регионов, а вырос только у шести. Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов из 100 максимальных, снизилось с 24 по итогам 2019 года до 20 по итогам 2020 года, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов выросло с девяти до 16.

По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел существенных изменений. Как и раньше, верхний сегмент рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, а последние строчки — регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

Так, лидерами первой десятки являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у двух регионов — Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области — интегральный рейтинг по итогам 2020 года выше отметки 70, а у Татарстана вплотную приближается к этому уровню. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская, Ленинградская области, Красноярский и Краснодарский края. По сравнению с 2019 годом состав первой десятки практически не изменился. Покинула первую десятку только Тюменская область, которая опустилась с десятого места на 11-е, а вошел в первую десятку Красноярский край, который поднялся с 12-го на девятое место.

Состав нижней части рейтинга также продемонстрировал стабильность. В последнюю десятку рейтинга входят Еврейская автономная область, Тува, Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Чукотский автономный округ. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки также изменился на один регион: покинул последнюю десятку Камчатский край, а вошла в ее состав Хакасия.

Лидерами по улучшению позиций в рейтинге стали Мурманская область (плюс 15 мест), Магаданская область (плюс 11), Камчатский край (плюс восемь) и Дагестан (также плюс восемь).

Наиболее существенно снизились позиции у Кемеровской, Ульяновской и Новгородской областей — на 18, девять и восемь мест соответственно.



«В 2021 году по мере постепенного восстановления экономики после кризисного периода можно ожидать улучшения экономических показателей в большинстве регионов», — полагают аналитики, не ожидая, впрочем, существенных изменений в распределении регионов в рейтинге, особенно в его верхней и нижней частях.