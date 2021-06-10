Менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой 640 млрд долларов, пишет РБК , ссылаясь на Boston Consulting Group (BCG). Сегмент самых состоятельных в России (с активами более 100 млн долларов) аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%), отмечается в исследовании. В России сейчас 57 тыс. долларовых миллионеров, через пять лет может быть уже более 75 тыс., хотя их доля в растущем объеме частного капитала в стране останется неизменной, отметил управляющий директор и партнер BCG в Москве Сергей Ишков.

Совокупный объем частного благосостояния россиян в 2020 году составляет около 4,1 трлн долларов. Из них 1,6 трлн долларов приходится на финансовые активы, 2,8 трлн долларов — на реальные активы и минус 0,3 трлн долларов — это обязательства (в основном долги). BCG прогнозирует, что к 2025 году совокупные активы россиян вырастут до 5,4 трлн долларов, в том числе финансовые активы — до 2,1 трлн долларов. В 2020 году доля России в финансовом благосостоянии региона «Восточная Европа и Центральная Азия» составляла 38,6%, а в общемировом богатстве — менее 1%, следует из данных BCG.

Что касается распределения богатства по сегментам более состоятельных или менее состоятельных лиц, то оно основано на обследованиях бюджетов домашних домохозяйств, выполняемых Росстатом, и дополняется отдельными данными об активах сверхбогатых россиян, собранными BCG, пояснили авторы отчета.

Forbes назвал самых богатых людей России и мира Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с 392,3 млрд до 606,2 млрд долларов.

В общие активы также включаются средства резидентов страны за рубежом. Так, около 0,4 трлн долларов финансовых активов хранятся россиянами за рубежом, включая офшорные юрисдикции. С точки зрения того, как финансовые активы россиян распределены по типам вложений, представляет интерес значительно меньшая доля богатства, размещенного в акциях, а также вложенного в страхование жизни и добровольные пенсии, по сравнению со всем миром. В России основу пенсионного обеспечения по-прежнему составляют обязательные «солидарные» пенсии, а накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Минфин в секретном режиме разрабатывает новую систему добровольных пенсионных накоплений. В BCG ожидают, что к 2025 году страхование жизни и пенсионные планы покажут наибольший рост — 8% в год — и займут третье место по объемам среди активов в России.

По словам ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова, это нездоровая ситуация, и она связана с тем, что у нас роль государства в том, как перераспределяются активы, была и есть очень большая. Отсутствие конкуренции на самом высоком уровне — это и есть глубинная причина того, что мы наблюдаем такую картину, полагает эксперт. Ситуация с офшорными капиталами богатых россиян отражает «неопределенность в правах собственности в России», считает он. Чтобы минимизировать риски потери активов внутри страны, наиболее богатые слои населения уводят их за ее пределы — это крайне вредно для общего развития, потому что эти средства могли бы быть проинвестированы внутри страны, но насильно вернуть их почти невозможно, отметил эксперт.