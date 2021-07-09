СберБанк допускает вероятность хакерских атак на крупные компании в России, как это было в США, когда злоумышленники парализовали деятельность крупнейших предприятий, нанеся им большой урон. Об этом заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Cyber Polygon, передает ТАСС.

«Я думаю, что такие варианты в России возможны, поэтому мы тренируемся, чтобы вместе противостоять такого рода угрозам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кузнецов отметил, что на сегодня самые опасные угрозы — это вирусные заражения и вирусные шифровальщики, которые сейчас активно распространяются хакерами.

Как напоминает ТАСС, 7 мая этого года хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее в Colonial Pipeline подтвердили факт выплаты выкупа хакерам в размере 4,4 млн долларов. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.



Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA (часть крупнейшего в мире производителя мяса — бразильской JBS S.A.) 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi.