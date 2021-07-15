Росбанк разработал специальное предложение для новых клиентов в дополнение к приуроченным к началу учебного года единовременным выплатам от государства на школьников и будущих первоклассников. Об этом банк объявил в четверг. Напомним, что с сегодняшнего дня граждане могут подавать заявления на эти выплаты.

«Если клиент оформит выплату (при подаче заявления на выплату необходимо указать номер счета) на карту «#МожноВСЁ» Росбанка, открытую в период с 15 июля по 31 октября 2021 года, то на 10 тыс. рублей (выплаченные ему в качестве господдержки) он получит дополнительные 1,5 тыс. рублей», — обещают в кредитной организации.

Чтобы получить дополнительную выплату, новым клиентам Росбанка необходимо оформить такую карту, узнать реквизиты счета в мобильном приложении и указать в заявлении на «Госуслугах» номер счета карты.

После зачисления выплаты от Пенсионного фонда России, до 10-го числа следующего месяца, банк начислит дополнительные 1,5 тыс. рублей. Эта сумма «станет подспорьем при подготовке к новому учебному году», подчеркивают в банке. Выплата начисляется за каждого указанного в заявлении на «Госуслугах» ребенка, на которого родители вправе получить единовременную выплату.



Ранее о подобных акциях в поддержку своих клиентов с детьми-школьниками объявили СберБанк, Альфа-Банк, Почта Банк, а также ВТБ и «Уралсиб».

Правительство направит на единовременные «школьные» выплаты более 200 млрд рублей Правительство направит свыше 200 млрд рублей на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на школьников. Об этом объявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин (стенограмма приводится на сайте Кабмина).

Ася ШАЛИМОВА