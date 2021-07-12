ВТБ дополнительно начислит 1 тыс. бонусов клиентам, которые воспользуются картой банка для получения государственных «школьных» выплат. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

На единовременную выплату для подготовки детей к школе — по 10 тыс. рублей на одного школьника — в августе смогут претендовать порядка 20 млн российских семей, указывают в банке. Чтобы получить «школьные» выплаты от государства, одному из родителей необходимо оставить заявку на сайте госуслуг с указанием номера счета для зачисления средств. Заявки принимаются с 15 июля, а сами выплаты стартуют с 16 августа.

«Все родители смогут получить от ВТБ дополнительно 10% от суммы государственной выплаты, если в качестве карты для зачисления пособия укажут счет карты ВТБ. Для этого клиенту не потребуется производить дополнительных действий: в течение недели после получения выплаты 1 тыс. бонусов за каждого ребенка начислятся на бонусный счет родителя. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль — 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы», — говорится в релизе ВТБ.

Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование на своих детей. Годовая страховка на случай онкологии активируется ответом на СМС банка, которое придет после перечисления государственного пособия, а страховая защита начнет действовать через календарный месяц после активации.



Напомним, на днях о подарках для клиентов в дополнение к «школьным» деньгам от государства сообщили СберБанк, Альфа-Банк и Почта Банк.

Ася ШАЛИМОВА