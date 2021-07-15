Банк «Уралсиб» запустил акцию «1 500 бонусных рублей к школьной выплате». Ее участниками станут клиенты банка, на счета которых поступила единовременная государственная выплата для подготовки детей к школе в размере 10 тыс. рублей на одного школьника.



Бонусные рубли будут начислены автоматически на карты банка «Уралсиб», подключенные к программе лояльности «Уралсиб Бонус» — до 10-го числа месяца, следующего за месяцем поступления выплаты. Один бонусный рубль равен одному российскому рублю. Бонусная сумма будет начислена дополнительно в расчете на каждого ребенка, имеющего право на государственную «школьную» выплату.

Подробные условия акции размещены на сайте банка . Узнать больше о программе «Уралсиб Бонус» можно здесь . Также свои вопросы по программе можно задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.