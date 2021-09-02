Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост, составив по итогам третьей декады августа 6,17% годовых против примерно 6,1% за вторую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в четверг на сайте Банка России.

Как следует из материалов ЦБ, в последний раз максимальная ставка топ-10 банков по вкладам достигала такого уровня осенью 2019 года (по итогам первой декады ноября 2019-го она составляла 6,169%).

Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых. Исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок, однако начиная со второй декады марта 2021 года ставка, несмотря на небольшие исключения, демонстрирует тенденцию к росту.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще три раза: в апреле, июне и июле. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 2,25 п. п., с 26 июля она составляет 6,5%.

Топ-десятка банков по вкладам сейчас выглядит следующим образом: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк. В этом году состав топ-10 банков несколько раз менялся.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на август; также уже определен базовый уровень доходности вкладов на сентябрь).