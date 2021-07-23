Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на август 2021 года. По сравнению с июльскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро не изменились, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на август, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 июля 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
5,083
|
4,577
|
4,414
|
5,088
|
6,037
|
Август
|
5,899
|
5,01
|
4,874
|
5,456
|
6,324
В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов до востребования, а также депозитов на сроки от трех месяцев до полугода и наиболее длинных — со сроком свыше года. Средние ставки по долларовым вкладам на сроки до трех месяцев и от полугода до года понизились.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
0,403
|
0,264
|
0,192
|
0,754
|
0,859
|
Август
|
0,478
|
0,045
|
0,29
|
0,678
|
0,988
Базовая доходность вкладов в евро не изменилась.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июль
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
Август
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов (ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, на уровне 0,1% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период — вместо 0,15%, дополнительная и повышенная дополнительная ставки в 25% и 300% вместо 50% и 500% базовой ставки соответственно), которые должны были применяться начиная с III квартала 2020 года, но потом были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го, а позже сохранены на I и II кварталы 2021 года. Согласно решению, принятому АСВ в конце апреля этого года, базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов повышена с 0,1% до 0,12% начиная с III квартала 2021-го, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохранен на текущем уровне — 25% и 300% базовой ставки соответственно. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.
В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го), но в марте этого года Центробанк впервые с 2018-го повысил ключевую ставку и после этого повышал еще три раза, включая увеличение ставки в пятницу, 23 июля, сразу на 1 п. п. — до 6,5% с 26 июля. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.