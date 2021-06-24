Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на июль 2021 года . По сравнению с июньскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, преимущественно снизилась — в долларовом, а ставки по вкладам в евро в основном не изменились, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на июль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 июня 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов выросла (хотя по вкладам до востребования — едва заметно). Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 5,082 4,353 4,277 4,57 5,636 Июль 5,083 4,577 4,414 5,088 6,037

В долларовом сегменте базовая доходность вкладов в основном понизилась: как и в прошлый раз, поднялась лишь ставка по депозитам до востребования.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 0,324 0,33 0,325 0,789 0,922 Июль 0,403 0,264 0,192 0,754 0,859

Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых более чем на год, упала, а ставки в остальных сегментах не изменились.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июнь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,075 Июль 0,008 0,01 0,01 0,01 0,01

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала 2020 года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года. В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки. Согласно решению, принятому АСВ в конце апреля этого года, базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов будет повышена с 0,1% до 0,12% начиная с III квартала 2021-го, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохраняется на текущем уровне — 25% и 300% базовой ставки соответственно.



В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го), но в марте этого года Центробанк впервые с 2018-го повысил ключевую ставку (на 0,25 п. п.), а в апреле и июне этого года ключевая ставка прибавила еще по 0,5 п. п., повысившись в итоге до 5,5% начиная с 15 июня. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.