Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на июль 2021 года. По сравнению с июньскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, преимущественно снизилась — в долларовом, а ставки по вкладам в евро в основном не изменились, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на июль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 июня 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов выросла (хотя по вкладам до востребования — едва заметно). Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июнь
|
5,082
|
4,353
|
4,277
|
4,57
|
5,636
|
Июль
|
5,083
|
4,577
|
4,414
|
5,088
|
6,037
В долларовом сегменте базовая доходность вкладов в основном понизилась: как и в прошлый раз, поднялась лишь ставка по депозитам до востребования.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июнь
|
0,324
|
0,33
|
0,325
|
0,789
|
0,922
|
Июль
|
0,403
|
0,264
|
0,192
|
0,754
|
0,859
Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых более чем на год, упала, а ставки в остальных сегментах не изменились.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Июнь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,075
|
Июль
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала 2020 года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года. В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки. Согласно решению, принятому АСВ в конце апреля этого года, базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов будет повышена с 0,1% до 0,12% начиная с III квартала 2021-го, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохраняется на текущем уровне — 25% и 300% базовой ставки соответственно.
В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го), но в марте этого года Центробанк впервые с 2018-го повысил ключевую ставку (на 0,25 п. п.), а в апреле и июне этого года ключевая ставка прибавила еще по 0,5 п. п., повысившись в итоге до 5,5% начиная с 15 июня. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.