В период с 2020 по 2025 год мировые объемы безналичных операций вырастут на 80% с 1 трлн трансакций почти до 1,9 трлн, а к 2030 году объемы вырастут в три раза, достигнув почти 3 трлн, сообщает компания PwC в отчете «Навигация в мире платежей» , в котором рассматриваются тренды и факторы, влияющие на развитие платежной индустрии до 2025 года и далее.

Согласно выводам аналитиков, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут выше: объем безналичных трансакций увеличится на 109% с 2020 по 2025 год и на 76% с 2025 по 2030 год. Далее следуют Африка (78% и 64% соответственно) и Европа (64%, 39%). Затем идет Латинская Америка (52%, 48%), а наименьшие темпы роста у США и Канады (43%, 35%). При этом трансакционная выручка через альтернативные способы платежей к 2030 году, по прогнозам, достигнет 313 млрд долларов США, на 2020 год она составляет 78 млрд долларов США.

Аналитики отмечают, что развитие национальной платежной системы «Мир» с обязательным переводом пенсий и других социальных выплат на карты «Мир», запуск Системы быстрых платежей, позволяющей переводить средства по номеру телефона между счетами в разных банках и осуществлять платежи по QR-коду, а также развитие собственных платежных сервисов и электронных кошельков крупными банками, мобильными операторами и ретейлерами ведет к трансформации всей платежной индустрии РФ.

«Изменения в платежной индустрии связаны с повышением уровня конкуренции, упрощением и ускорением безналичных переводов и платежей, появлением новых платежных продуктов и сервисов. При этом Центральный банк рассматривает все новые подходы к снижению стоимости и развитию конкуренции в сфере платежей, в частности, обсуждается возможность создания института небанковских поставщиков платежных услуг и разрабатываются методы регулирования платежных сервисов в рамках экосистем», — говорится в отчете.

Так, существенную поддержку развитию инноваций и конкуренции на российском платежном рынке может оказать внедрение технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Использование Open API позволит обеспечить эффективное взаимодействие платежной инфраструктуры, банков, небанковских поставщиков и потребителей платежных услуг.

«Весь мир переживает масштабную цифровую трансформацию, только ускоренную пандемией COVID-19. И поскольку цифровизация играет ключевую роль в финансовой жизни людей, электронные платежи находятся в эпицентре этой трансформации. Платежная индустрия испытывает кратно возросший спрос на простые и удобные способы безналичных переводов ввиду обострившейся конкуренции за внимание онлайн-клиентов. Среди приоритетов индустрии важное место занимает обеспечение доступности финансовых услуг. Платежи поддерживают развитие цифровой экономики и способствуют инновациям, при этом оставаясь ядром стабильности наших экономических систем», — отметил руководитель практики консультирования на финансовом рынке PwC в России Артем Асанов.