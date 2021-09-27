Нормативы ЦБ в августе нарушали семь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

Стабильно допускающий значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением) банк «Восточный» продолжил это делать и в августе. Также значения Н1.1 ниже 7% допускал санируемый банк «Пересвет». Наиболее низкое значение Н1.1 за август у банка «Восточный» составило 6,479%, у банка «Пересвет» — 6,808%.

Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

В августе 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) получили совокупную прибыль в размере 244,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Всего с начала 2021 года действующие кредитные организации заработали 1,67 трлн рублей, за тот же период 2020 года чистая прибыль сектора составляла 1,15 трлн рублей.

По данным ЦБ, прибыль в августе 2021 года показали 259 банков.

На 1 сентября 2021 года в России было зарегистрировано 339 банков (232 с универсальной лицензией и 107 с базовой лицензией).

За август текущего года лицензий лишился только КС Банк из Саранска (Республика Мордовия).

В сентябре ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина», кроме того, добровольно была ликвидирована небанковская кредитная организация «Финчер».