Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Финчер» (Москва, регистрационный номер 3486-К). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Как поясняется, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением общего собрания участников НКО «Финчер» о ее добровольной ликвидации.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — отмечается в релизе. В организацию будет назначена ликвидационная комиссия.

НКО «Финчер» не является участником системы страхования вкладов.

Напомним, НКО «Финчер» специализировалась на инкассации и обработке денежной наличности. Ранее небанковская кредитная организация носила название «Бринкс» и входила в структуру одноименной группы, включающей в России транспортную компанию, частное охранное предприятие и управляющую компанию. В конце 2015 года НКО сменила владельцев (ключевой собственник сейчас — Владислав Мангутов, он возглавлял совет директоров), в начале 2016-го сменила название на нынешнее.

