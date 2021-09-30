Банк России освободил Московский Областной Банк (Мособлбанк), санируемый СМП Банком с 2014 года, от обязанности осуществлять раскрытие информации, сообщает пресс-служба регулятора.



«Банк России 29 сентября 2021 года принял решение освободить публичное акционерное общество Московский Областной Банк от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»», — говорится в сообщении.

Регулятор не уточняет, о какой информации идет речь.

Как пояснил аналитик аналитического центра Банки.ру Вадим Тихонов, эта статья предполагает раскрытие (публикацию на собственном сайте или сторонних ресурсах) эмитентом, соответственно, отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, бухгалтерской и финансовой отчетности (в т. ч. и консолидированной), а также сообщений о существенных фактах, которые могут оказать влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента и (или) на принятие решения об их приобретении или отчуждении.

«Не все эмитенты обязаны раскрывать отчетность, есть и исключения, но коммерческие банки, уже проводившие эмиссии ценных бумаг, под них не попадают. Отдельно хочется процитировать фразу из этой статьи: «Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию», — уточнил Вадим Тихонов.



Стоит напомнить, что еще более двух лет назад СМП Банк и Мособлбанк сообщили о том, что перестают публиковать отчетность по МСФО. Как писал тогда «Коммерсант», таким образом СМП Банк будет скрывать информацию о попавших под санкции лицах, чтобы защитить себя от ограничительных мер, и не публиковать обязательную для раскрытия информацию, если сам банк находится под санкциями. Как поясняли эксперты, отчетные формы по российским стандартам требуют обработки и интерпретации, тогда как в отчетах по МСФО данные агрегированы и дополнены примечаниями.

«Возможно, на фоне санкций принято решение не афишировать в отчетности финансово-экономические связи с государством», — комментировал управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он уточнял, что связи могут отражаться как в активах (финансирование госсектора, в частности кредиты региональным органам власти), так и в пассивах (средства, выделенные на санацию Мособлбанка и Финанс Бизнес Банка, который теперь присоединен к Мособлбанку).