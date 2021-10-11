Севергазбанк запустил новый сервис для частных клиентов, позволяющий в один клик собрать на счете деньги с нескольких счетов из других банков, — Me2Me —через Систему быстрых платежей. Теперь для этого не требуется заходить в приложение каждого банка для выполнения переводов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как пояснили в банке, чтобы собрать определенную сумму на одном счете в мобильном или интернет-банке Севергазбанка, нужно зайти в раздел «Переводы» и выбрать опцию «На мой счет из другого банка (СБП)».

«Чтобы перевод проходил максимально удобно, следует один раз дать согласие на списание средств с помощью СБП в приложениях других банков, либо подтверждать трансакцию придется каждый раз во время перевода. Для того чтобы воспользоваться сервисом «платеж по запросу», необходимо подключение к этому сервису всех банков, со счетов которых держатель карты Севергазбанка планирует осуществить переводы самому себе», — говорится в пресс-релизе.

В финучреждении обращают внимание на то, что денежные средства переводятся именно на счет, привязанный к карте, а не на саму карту.

Для того чтобы сервис стал активным, необходимо обновить приложение, уточнили в банке.