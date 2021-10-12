Активы 100 крупнейших финансовых групп России по итогам 2020 года впервые превысили ВВП страны: совокупный объем активов достиг 113,6 трлн рублей — это 107% ВВП. Такие подсчеты произвело рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», составляющее рейтинг 100 крупнейших финансовых групп российского рынка второй год подряд.

Как уточняется, в 2019 году активы топ-сотни фингрупп составляли 88% ВВП.

Активы топ-100 выросли на 17% в прошлом году по сравнению с предыдущим годом, в то время как объем российского ВВП сократился на 3%. Совокупный капитал топ-100 по итогам 2020 года увеличился на 11%, до 13,6 трлн рублей.

Суммарная доля тройки лидеров — групп СберБанка, ВТБ и Газпромбанка — существенно не изменилась. На нее все так же приходится 54% активов НКР-100.

Чистая прибыль топ-100 в 2020 году повысилась на 4% — до 1,66 трлн рублей. Почти половину этой суммы — 46%, или 760 млрд рублей, — заработал СберБанк. По сравнению с предыдущим годом его прибыль снизилась на 10%, а доля в совокупном финансовом результате топ-100 сократилась на 7 процентных пунктов.

Сокращение чистой прибыли по итогам 2020 года зафиксировали 53 участника рейтинга. Давление на общий финансовый результат оказали необходимость формирования резервов по МСФО в условиях резкого ухудшения условий работы и убытки некоторых крупных негосударственных пенсионных фондов.

За год позиции в рейтинге улучшили 39 фингрупп, а 44, наоборот, уступили места. Сильнее всего (на 22 позиции, со 107-й на 85-ю строку) поднялся Бэнк оф Чайна благодаря росту портфеля межбанковских кредитов. С 86-й на 66-ю строчку переместился ББР Банк (рост корпоративного кредитного портфеля). Самое значительное падение в рейтинге — у Сургутнефтегазбанка, который опустился с 36-го на 65-е место в результате сокращения объема средств клиентов более чем на 100 млрд рублей. Компания «Капитал Life Страхование жизни» потеряла 14 позиций, оказавшись на 69-й строчке.

В 2020 году продолжилось усиление концентрации финансового рынка: теперь десять лидеров формируют 77% активов (75% годом ранее), а топ-30 участников — более 91% (90% в 2019 году). Финансовые группы, являющиеся опорными для крупнейших экосистем (СберБанк, ВТБ, Тинькофф Банк и МТС Банк), в сумме дают почти половину (49%) активов топ-100.

Новым участником первой десятки стал Совкомбанк, оттеснивший Райффайзенбанк на 11-ю строчку. Позиции в топ-10 улучшили Россельхозбанк (шестое место) и «Россиум» (седьмое), а банк «Открытие» опустился с шестого на восьмое место.

В топ-100 по итогам 2020 года добавились пять финансовых групп: Российская национальная перестраховочная компания, переместившаяся со 115-го места на 100-е, «БНП Париба» (со 105-го на 98-е), «Креди Агриколь КИБ» (со 101-го на 97-е), Мир Бизнес Банк (со 104-го на 92-е) и Бэнк оф Чайна.

Доли государственных и квазигосударственных финансовых групп в активах и капитале топ-100 также остались на прошлогоднем уровне и составили 76% и 74% соответственно.

Среди нефинансовых компаний наибольшее влияние на финансовый сектор продолжает оказывать «Газпром», отмечают в НКР. Компания является одним из крупнейших акционеров и кредиторов Газпромбанка, имеет долю в НПФ «Газпром», а также является крупнейшим клиентом группы «СОГАЗ». На втором месте по масштабам влияния на финсектор — «Роснефть».

Лидером по доле нефинансовых активов остается Газпромбанк с инвестициями в тяжелом машиностроении (ОМЗ, «Криогенмаш») и медиабизнесе (холдинг «Газпром медиа», «НТВ-Плюс», телекомпания «НТВ»).

Банк ВТБ является крупнейшим (98%) акционером строительной компании «Галс Девелопмент».

Наиболее частый вид инвестиций фингрупп в непрофильные активы — вложения в паи закрытых паевых инвестиционных фондов. Они присутствуют, в частности, у банков «Санкт-Петербург», «Ак Барс», «Уралсиб», СКБ-Банка.

В НКР поясняют, что в состав рейтинга включены финансовые группы, основной объем деятельности которых приходится на Россию вне зависимости от страны регистрации головной организации. Финансовая группа может быть представлена отдельной финансовой компанией или группой компаний, головной организацией которой является финансовая компания. Для целей рейтинга финансовые компании включают кредитные и страховые организации, НПФ, лизинговые, факторинговые компании, микрофинансовые организации и другие организации, обладающие лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг. К финансовым группам также отнесены холдинговые компании, основной объем активов которых формируют финансовые компании. Позиция в НКР-100 определяется на основании данных об активах по состоянию на 31 декабря 2020 года. Приоритет отдается данным из консолидированной отчетности по МСФО, но в отдельных случаях используются неконсолидированные данные по РСБУ в связи с отсутствием отчетности по МСФО в публичном доступе.



В рейтинг не включены госкорпорации и институты развития (ВЭБ, «ДОМ.РФ», Корпорация МСП), а также «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов, так как данные организации не в полной мере соответствуют определению финансовой компании для целей НКР-100.

Топ-20 рейтинга крупнейших финансовых групп России от НКР:

СберБанк. ВТБ. Газпромбанк. «Альфа-Групп». Московская биржа. Россельхозбанк. «Россиум». «Открытие». Промсвязьбанк. Совкомбанк. Райффайзенбанк. Росбанк. ЮниКредит Банк. Всероссийский Банк Развития Регионов. «СОГАЗ». Банк «Россия». Государственная Транспортная Лизинговая Компания. Тинькофф Банк. ИК «Регион». Банк «Санкт-Петербург».

Полный рейтинг приводится в материале НКР .