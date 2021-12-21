Инвестиционный фонд Bonum Capital выкупил 16% «Кокса»

Инвестфонд Bonum Capital Мурата Алиева купил 16% акций крупнейшего российского производителя товарного кокса ПАО «Кокс», пишет «Коммерсант», уточняя, что в последние три года Виктория Казак, выступившая продавцом акций, вела борьбу с основным акционером «Кокса» Евгением Зубицким. Сумма сделки не разглашается.

В заявлении Bonum сказано, что фонд входит в актив как финансовый инвестор и «рассматривает различные стратегии в отношении приобретенного пакета». «В среднесрочной перспективе мы видим потенциал для выхода компании на международные рынки капитала», — сказал Алиев. Наиболее крупные инвестиции Bonum — Segezha Group, ТЦ «Цветной», банк «Возрождение».

«Кокс» является материнским предприятием Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), в состав которого входят производители угля, железной руды и чугуна. Исходя из данных бухгалтерской отчетности за 2020 год, Евгений Зубицкий контролирует 83% компании (36,62% принадлежит напрямую, 29,42% — через ТД «Руда», 17% — через Carteron Investments Limited), у Виктории Казак — 16,03%.

Основателем группы «Кокс» был депутат Госдумы Борис Зубицкий, после смерти которого в 2017 году между его сыновьями Евгением и Андреем начался акционерный конфликт. В 2018 году Андрей Зубицкий передал свой пакет супруге Виктории Казак. В дальнейшем именно она была основной стороной конфликта с Евгением Зубицким, подав к нему и компании ряд исков, в том числе о якобы выводе из «Кокса» средств в размере 2 млрд рублей. Значительная часть этих судебных споров продолжается.

Источник, знакомый с деталями сделки, говорит, что интерес Bonum к компании объясняется двумя вещами. Во-первых, сейчас конъюнктура на рынке металлургического сырья позволяет компаниям зарабатывать. Во-вторых, «Кокс» хорошо управляется и имеет большой потенциал, но компании мешал акционерный конфликт. По словам собеседника, основной акционер компании рассматривал возможность IPO, но проводить его в условиях акционерного конфликта было бессмысленно. Компания уже планировала IPO в 2011 году, но тогда размещение было отложено.

Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценивает стоимость 16% «Кокса» в 100 млн долларов. Он отмечает, что акционерный конфликт в компании не позволял рассчитывать на рост стоимости, а приход Bonum решает эту проблему, открывая путь к росту капитализации и потенциальному IPO.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин говорит, что цены на кокс с января 2021 года на фоне дорожающего угля увеличились в два раза — с 245 до 509 долларов. Хотя высокие цены не будут держаться длительное время, декарбонизация может помочь производителям кокса, поскольку металлурги, желая сократить углеродный след, будут закрывать собственные коксовые батареи, полагает аналитик. Тем не менее экспорт в ЕС, возможно, потребует от поставщиков кокса уплаты углеродного налога.