В НРА спрогнозировали достижение ключевой ставкой пика в 10,5% летом

Ключевая ставка достигнет своего пика в 10,5% летом — таким прогнозом в интервью с «Известиями» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

По ее словам, Центральный банк, действуя на опережение, на своем последнем заседании 17 декабря не только повысил ставку, но и однозначно дал сигнал рынку, что пока не рассматривает вопрос ее сохранения, а уж тем более понижения.

«По базовому прогнозу НРА, в начале года Банку России придется еще несколько раз закручивать антиинфляционные гайки и увеличивать ключевую в среднем по 50 базисных пунктов. В базовом варианте к лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%. Однако я надеюсь, что шанс не переступить психологически важную отметку в 10% все-таки будет», — пояснила она.

Гендиректор НРА отметила, что в соответствии с негативным прогнозом возможно движение и за пределы 12%, а также продолжение повышения ставки даже в 2023 году. «В благоприятном сценарии произойдет «заякорение» инфляционных ожиданий, и эффект ужесточения денежно-кредитной политики сработает. Тогда если ключевая и будет чуть-чуть повышаться в начале года, то не столь масштабно и к концу 2022-го составит 7,5—8%», — заключила Розенцвет.