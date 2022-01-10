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В НРА спрогнозировали достижение ключевой ставкой пика в 10,5% летом

10.01.2022 09:04
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1 Время прочтения: 1 минута
В НРА спрогнозировали достижение ключевой ставкой пика в 10,5% летом
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Иллюстрация
РБК/ТАСС
Источник
Banki.ru

Ключевая ставка достигнет своего пика в 10,5% летом — таким прогнозом в интервью с «Известиями» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

По ее словам, Центральный банк, действуя на опережение, на своем последнем заседании 17 декабря не только повысил ставку, но и однозначно дал сигнал рынку, что пока не рассматривает вопрос ее сохранения, а уж тем более понижения.

«По базовому прогнозу НРА, в начале года Банку России придется еще несколько раз закручивать антиинфляционные гайки и увеличивать ключевую в среднем по 50 базисных пунктов. В базовом варианте к лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%. Однако я надеюсь, что шанс не переступить психологически важную отметку в 10% все-таки будет», — пояснила она.

Гендиректор НРА отметила, что в соответствии с негативным прогнозом возможно движение и за пределы 12%, а также продолжение повышения ставки даже в 2023 году. «В благоприятном сценарии произойдет «заякорение» инфляционных ожиданий, и эффект ужесточения денежно-кредитной политики сработает. Тогда если ключевая и будет чуть-чуть повышаться в начале года, то не столь масштабно и к концу 2022-го составит 7,5—8%», — заключила Розенцвет.

Среднегодовая инфляция в 2022 году снизится до 6% — таким прогнозом в интервью с «Известиями» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

 10.01.2022 08:41

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Комментарии

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Ехидна_1
10.01.2022 18:15
<p>Палка-то всегда о двух концах. Уже сейчас банки набирают трехлетние кредиты под 9% годовых, что подразумевает повышение в указанной перспективе ставок по кредитам. То есть дальнейшее повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему удорожанию стоимости ресурсов и, как следствие, стоимости кредитов. Готов ли будет бизнес брать кредиты под 15-18% годовых? Уже сейчас бизнес шумит по поводу дороговизны кредитов... Или, как обычно, вектор развития будет направлен в сторону неизбалованного низкими ставками населения? </p>
0

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