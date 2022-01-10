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Россияне назвали самые перспективные профессии в 2022 году

10.01.2022 21:21
2 202
3 Время прочтения: 1 минута
Источник
РИА Новости

Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, это отметили 60% опрошенных респондентов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно исследованию, 56% также отметили профессию врача, а 44% — специалиста по нанотехнологиям.

Помимо этого, 43% участников опроса считают, что актуальными в этом году останутся вирусологи. 39% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% — инженеров, а 27% — строителей.

Также говорится, что еще 18% опрошенных считают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% думают то же самое об инфекционистах, а 10% — о медсестрах и медбратьях.

Кроме того, респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.

Согласно данным сервиса «Работа.ру», в исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

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Комментарии

3
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sergg65
sergg65
10.01.2022 21:39
<p>Что то не вижу особого желания россиян работать где либо ...</p>
<p></p>
<p></p>
0
alekseysmr
10.01.2022 22:31
<p>sergg65,</p>
<p>Просто для "перспективы" нужна родословная, а не профессия</p>
2
ugor
ugor
11.01.2022 07:17
<p>чиновник и силовик....</p>
2

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