Банки предъявили к «Открытие Холдингу» требования на 703 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению требования банков «Открытие», «Траст» и других кредиторов «Открытие Холдинга», головной структуры финансовой группы «Открытие» и бывшего основного акционера банка «Открытие», на общую сумму более 703 млрд рублей.



Как следует из опубликованных определений суда, «Траст» предъявил четыре требования в общем размере более 348 млрд рублей, а «Открытие» — одно требование на 292,5 млрд. Еще одно крупное требование предъявлено НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» — на сумму более 56,6 млрд рублей.

Проверку обоснованности всех этих требований к должнику суд назначил на 23 марта.

Ранее к рассмотрению были приняты требования к «Открытие Холдингу» от банка ВТБ на сумму более 62,1 млрд рублей и от компании РКТ, представителя владельцев облигаций «Открытие Холдинга», в размере более 262 млрд. Таким образом, общая сумма предъявленных на данный момент требований превысила 1 трлн рублей.

Арбитражный суд Москвы в ноябре ввел в отношении «Открытие Холдинга» начальную процедуру банкротства — наблюдение — по собственному заявлению компании. Указанный в заявлении, поданном еще в марте 2020 года, размер неисполненных обязательств должника превышал 569 млрд рублей.

До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами «Открытие Холдинга» на тот момент были один из основателей банка «Открытие» Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, ВТБ, группа «ИСТ» Александра Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.