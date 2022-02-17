Налоговые поступления в бюджет РФ в 2021 году выросли на треть

В прошлом году в России было собрано 28,53 трлн рублей налогов и сборов, что на 35,8% больше, чем в 2020-м (21 трлн рублей), пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС. Почти половина поступлений приходится всего на пять регионов: Москву, ХМАО, ЯНАО, Санкт-Петербург и Московскую область.

По данным исследования, из 28,53 трлн рублей в федеральный бюджет поступило 15,88 трлн рублей, а в консолидированные бюджеты регионов — 12,65 трлн рублей. Самые крупные поступления обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (7,24 трлн рублей — в федеральный бюджет, 98 млрд рублей — в бюджеты регионов), налог на прибыль (4,53 трлн рублей — в регионы, 1,55 трлн рублей — в федеральную казну), НДС (5,79 трлн рублей — в федеральный бюджет), НДФЛ (4,79 трлн рублей — в региональные бюджеты, 90,7 млрд рублей с доходов выше 5 млн рублей в год — в федеральный, затем они идут на лечение редких заболеваний у детей), налог на имущество (1,44 трлн рублей — регионам), налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (1 трлн рублей — в федеральный бюджет), а также региональная часть акцизов (950 млрд рублей).

При этом на пять регионов приходится до половины всех поступлений. Больше всего налогов собирается в Москве (16,8%), в Ханты-Мансийском (14,4%) и Ямало-Ненецком (6,7%) автономных округах, Санкт-Петербурге (5%) и Московской области (4,8%). Далее следуют Татарстан (3,9%), Самарская область (2,9%), Красноярский край (2,8%), Пермский край (2,2%) и Иркутская область (2,1%).

Таким образом, в десяти ведущих регионах было собрано 61,5% всех налогов (17,54 трлн рублей). В трех из них — Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — поступления в региональный бюджет превысили сумму, перечисленную в федеральную казну. Это произошло за счет высоких сборов налога на прибыль бизнеса и НДФЛ, пояснили эксперты. Для других регионов налоги на добычу полезных ископаемых и НДС, направляемые в федеральную казну, превысили региональную часть сборов.

По сравнению с 2020 годом концентрация налоговых поступлений незначительно снизилась — тогда на пять регионов приходилось 49,2% всех сборов. Сама же пятерка налоговых лидеров осталась прежней, но на третье место вместо Санкт-Петербурга вышел ЯНАО. Меньше всего налогов было собрано в Ингушетии (0,02%, или 5,9 млрд рублей), Еврейской автономной области (0,03%, или 7,4 млрд рублей), Тыве (0,03%, или 8,3 млрд рублей), Калмыкии (0,04%, или 10,3 млрд рублей) и Республике Алтай (0,04%, или 11,1 млрд рублей).

«Основные поступления в бюджет обеспечивают налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС и НДФЛ. Однако из них регионам достается только налог на прибыль и подоходный налог. То есть в выигрыше оказываются субъекты, где бизнес генерирует большие прибыли и где много людей с высокими заработками. В данном случае мы говорим о крупных городских агломерациях, прежде всего о Москве и Санкт-Петербурге», — объяснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.