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Кредитная карта Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite

Visa Infinite «Аэрофлот» — Ситибанк
Основные характеристики
  • ставка от 10,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание от 6 993 до 9 990 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • Для путешествий

программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на билет авиакомпании "Аэрофлот", повышение класса обслуживания, услуги от компаний-партнеров программы:

  • до 3 миль за 60 руб. на первые 90 000 рублей, потраченные в первые 60 дн. после открытия карты;
  • 2,2 мили за 60 руб./ 1долл./ 1 евро за покупки за рубежом с использованием терминала торговой точки;
  • 1,4 мили за каждые 60 руб./1 долл./1 евро за покупки в категории "Путешествия" и при покупке билетов Аэрофлот;
  • 1 миля за каждые 60 руб./1 долл./1 евро за прочие покупки;
Выпуск и годовое обслуживание
6 993 - 9 990 ₽

скидка 30% за первый год обслуживания в рамках акции "На 30% меньше" с 28.11.2019 по 30.09.2020, далее 9990 руб. в год
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется
Дополнительная информация
  • 4 бесплатные упаковки багажа Pack&Fly, далее скидка 20%;
  • страхование путешествующих, 2 бесплатных доступа в год в бизнес залы аэропортов, консьерж-сервис;
  • бесплатный интернет и минуты в международном роуминге «Билайн», «МегаФон», МТС и Tele2;
  • транспортное приложение (услуга Citi Express) - 65 руб. в месяц;
  • СМС-информирование (Citibank Alerting Service) - 89 руб. в месяц;
Дата актуализации 02.12.2019 12:47
Размер кредитного лимита от 0 до 300 000 ₽
лимит может быть увеличен до 1 000 000 руб.
Льготный период до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 10,9% до 32,9%
10,9–29,9% годовых - с оплатой в рассрочку, 21–32,9% годовых - без оплаты в рассрочку
Погашение кредита
согласно индивидуальным условиям кредитного договора
Дата актуализации 02.12.2019 12:47
Возраст
от 22 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

подтверждение дохода не требуется, если есть любой кредитный продукт другого банка; при отсутствии 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: СТС / копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант "после поездки") / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки")
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 02.12.2019 12:47
Плюсы
  • скидка на первый год обслуживания;
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • доступно транспортное приложение;
  • различные формы подтверждения дохода;
  • подтверждение дохода не требуется, если есть любой кредитный продукт другого банка
Минусы
  • высокая комиссия за снятие наличных;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • льготный период не распространяется на снятие наличных и на операции, переведенные в рассрочку
Дата актуализации 02.12.2019 12:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Аэрофлот-Ситибанк» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 50 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 26 501 руб., процентная ставка от 10.9% годовых , переплата за период — 18 012 руб. , годовое обслуживание: 6 993 - 9 990 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite» в 8 городах России
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Справочная информация
АО КБ «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
ОГРН
1027700431296
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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