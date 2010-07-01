С каждым годом среди россиян растет потребность в заемных услугах. Многие предпочитают получить деньги от банка для удовлетворения личных потребностей, а затем возвращать всю сумму небольшими ежемесячными взносами в течение комфортного срока. Поэтому кредитная карта Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite популярна среди людей разных возрастов и профессий. На сегодняшний день «пластик» — удобный платежный инструмент, который принимают практически во всех точках земного шара. При этом он достаточно универсален — после погашения задолженности вы можете оформить новую линию, в том числе с изменением условий.

Еще одним преимуществом данной услуги следует назвать наличие грейс-периода. В отличие от иных заемных продуктов, здесь у потребителей есть возможность бесплатной выплаты долга в течение предусмотренного организацией промежутка времени. Он включен в договор, однако вам следует заранее уточнить его продолжительность и момент начала — как правило, это дата получения «пластика» или же первая безналичная операция. Очень важно отнестись к срокам со всей ответственностью, опоздание даже на один день означает начисление процентов на сумму задолженности.

Грамотный подход к выбору

Сначала вы должны изучить основные параметры, предложенные банком. В них входят процентная ставка, сбор за обслуживание и продолжительность — именно указанные аспекты и составляют итоговую стоимость заемной линии. Нелишним будет уточнить, предусмотрена ли комиссия за снятие наличных в банкомате. Затем переходите к рассмотрению дополнительных опций:

1. скидки на покупки у фирм-партнеров;

2. бонусные программы;

3. cash back.

Такие привилегии способны принести владельцу ощутимую выгоду. Также в случае одобрения вы получаете доступ к личному кабинету и мобильным приложениям, с помощью которых можно осуществлять различные финансовые операции и производить оплаты. В заключение отметим, что «пластик» не только удобный, но и надежный инструмент. При потере или краже наличных сложно что-либо предпринять, в этом случае вам необходимо позвонить по горячей линии и заблокировать доступ к счету от злоумышленников.

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