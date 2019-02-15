Штрафы за несвоевременный расчет по кредитам, который был допущен компанией из-за ошибочной блокировки счетов по решению ИФНС, могут быть взысканы с налоговой службы. Главное, чтобы заблокированных средств на счетах компании хватало на расчеты с банком. К таким выводам пришли в Арбитражном суде Поволжского округа, пишет «Коммерсант».

Арбитражный суд Поволжского округа направил на новое рассмотрение дело самарской компании «ЛТ-Группа», которая через суд взыскивала с Федеральной налоговой службы (ФНС) убытки, причиненные необоснованной блокировкой счетов.

По итогам выездной проверки налоговики выявили у компании недоимку 6,8 млн рублей, и 3 июля 2017 года ИФНС приняла решение о приостановлении всех расходных операций по счетам организации в качестве обеспечительных мер. В результате компания допустила просрочку по кредитным обязательствам. Однако 5 октября 2017 года Управление ФНС по Самарской области, рассмотрев жалобу «ЛТ-Группы» на необоснованные доначисления, снизило сумму недоимки до 29 тыс. рублей.

Налогоплательщик подал иск о взыскании с ФНС убытков в размере 197 тыс. рублей, возникших в связи с невозможностью исполнения обязательств по кредитным договорам. Заблокированные 3 июля счета не позволили произвести вовремя расчеты по овердрафту с банком «Уралсиб», санкции за просрочку составили 182 тыс. рублей. Невозможность своевременно гасить кредит в СКБ-Банке привела к ущербу еще на 15 тыс. рублей. Если бы ИФНС исходно корректно определила размер санкций, то в ограничении расходных операций не было бы необходимости, так как средств на счетах в банке было достаточно для расчета с бюджетом, указал истец.

Первая судебная инстанция и апелляция в удовлетворении исковых требований отказали, не увидев причинно-следственной связи между блокировкой расходных операций ИФНС и убытками от невозможности рассчитаться по кредитам. Кассация же решила иначе и направила дело на новое рассмотрение, дав указание суду определить, имелись ли достаточные денежные средства на счетах компании для погашения кредитных обязательств (с учетом поступающих на счет в период блокировки).

Эксперты отмечают, что решение создает важный прецедент, которым могут воспользоваться налогоплательщики, заручившись поддержкой банков-кредиторов. При этом помочь заемщикам в доказательстве, что именно блокировка счетов налоговиками не позволила рассчитаться по кредитному договору, также могут банки. По словам партнера Taxology Алексея Артюха, если налогоплательщик представит документы из банка о том, что ранее просрочек не было, что погашение кредитов являлось обычной хозяйственной деятельностью компании на протяжении длительного периода времени, то документ «может быть важным аргументом для суда».