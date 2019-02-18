Глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокомментировал арест главы инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, отметив, что компания всегда была «стандартом законности для рынка». Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

«Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из «Беринга», делал что-то неприличное или незаконное. Они всегда были стандартом приличности и законности для рынка», — заявил Волож.

По его словам, фонд Калви при работе применял ряд принципов, которые позволили инвесторам благополучно развивать свои проекты. Одним из проектов в 2000 году был «Яндекс».

«Фонд Майкла Калви был единственным, кто не просил контроля, инвестируя в «Яндекс» в 2000 году. Их деньги были умными и деликатными. И это принесло свои результаты: посаженное зернышко принесло потрясающие плоды. Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям «Беринга» на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов», — отметил глава «Яндекса».

«Они старались не вмешиваться в операционную деятельность, помогая в основном с корпоративно-юридическим устройством. И это работало: когда их инвестициям что-то угрожало, они действовали четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права», — добавил он.

Ранее 18 февраля Baring Vostok сообщила, что обязанности арестованного Калви взяли на себя старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда — партнер Алексей Калинин. Полномочия еще четырех партнеров Калви, арестованных в пятницу 15 февраля, были приостановлены.