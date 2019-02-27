В рамках проекта группы QIWI «Совесть» (карта рассрочки) запущена пилотная версия поиска по рассрочке. Как поясняется в посвященном «пилоту» пресс-релизе, сервис позволяет осуществлять поиск в двух направлениях: по магазинам партнерской сети, которые принимают к оплате карту «Совесть», а также среди товаров, которые можно купить в рассрочку в этих магазинах.

В пилотной версии для поиска доступны несколько сотен тысяч товарных позиций в различных категориях (электроника, авто и запчасти, детские товары, одежда и обувь, товары для дома, спорта, красоты, а также товары для животных) от пяти магазинов — партнеров проекта: «М.Видео», Ozon, «Иль де Ботэ», Adidas, Leroy Merlin. Количество магазинов будет увеличиваться, а ассортимент товаров — расширяться, планируется увеличить его до миллиона товарных позиций. «Стоимость товаров не отличается от цен, указанных на сайте магазина-партнера, все действующие скидки и акции учитываются, данные актуализируются «Совестью» несколько раз в сутки», — отмечается в сообщении.

Поиск работает на официальном сайте проекта sovest.ru, в его мобильной версии, а также в обновленных приложениях для устройств с Android и iOS.

Кроме того, появилась возможность через мобильное приложение оформить карту, отслеживать в режиме реального времени статус заявки и выбрать адрес доставки для курьерской службы. В отдельные новые разделы «Моя карта» и «Опции» вынесены информация об актуальном балансе карты, размере задолженности и сроках погашения, функция пополнения счета, а также управление подключением платных опций и активация различных акционных предложений.

Компания планирует в ближайшее время реализовать общие карточки товаров по предложениям от разных партнеров, где пользователь сможет сравнить сроки рассрочки на один и тот же товар, делать сортировку по ценам, рассрочкам и ежемесячному платежу, а также добавлять товары в избранное.



В разработке сервиса участвовали IT-специалисты «Совести» и группы QIWI, представители агентства Youxi Project, а также дизайнер Илья Бирман.