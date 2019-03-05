Скульптура была установлена неподалеку от отделения Национального банка по Республике Коми

Житель Сыктывкара, разбивший скульптуру «Знак рубля», был осужден за вандализм на полтора года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры Республики Коми.

«Мировой судья Куратовского судебного участка города Сыктывкара рассмотрела уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры города Сыктывкара», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в апреле 2018 года обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, дважды ударил ногой скульптуру, так как «вспомнил о своем сложном финансовом положении». В результате от удара скульптура упала и разбилась. Нанесенный ущерб оценивается в 303 тыс. рублей.

Скульптура была установлена неподалеку от отделения Национального банка по Республике Коми.