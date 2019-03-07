Каждый десятый турист, впервые приехавший в Россию во время чемпионата мира по футболу 2018 года, вернулся в страну до конца года, воспользовавшись паспортом болельщика, — это 5,4% от общего потока иностранных туристов за год. Об этом говорится в исследовании, которое в четверг, 7 марта, опубликовал Сбербанк.

Как следует из презентации, расчеты производились на основании числа карт, выданных за пределами России и использовавшихся на территории страны, с корректировкой на показатели обычных турпотоков.

Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе — декабре 2018 года составили не менее 9,9 млрд рублей, подсчитали в банке.

В «Сбере» напоминают, что во время ЧМ всем болельщикам выдавался Fan ID — паспорт болельщика, который позволял многократно въезжать в Россию без визы до конца 2018 года. Анализ обезличенных данных трансакций по банковским картам показал, что этой возможностью воспользовались граждане практически всех стран мира.

Наибольшее количество вернувшихся болельщиков — граждане США (43,8% от общего числа туристов из этой страны), далее следуют Германия (8,6%), Казахстан (5,7%), Бразилия (5,3%) и Белоруссия (4,5%). Топ-пятерка по расходам выглядит чуть иначе: США (48,3% от общих расходов туристов из этой страны), Казахстан (10,5%), Германия (4%), Бразилия (3,5%) и Белоруссия (2,7%). Если ранжировать страны по доле вернувшихся болельщиков (по отношению к тем, кто не вернулся), то первое место также принадлежит США (20,4%), затем идут Германия (17,5%), Швейцария (15%) и Бразилия (14,6%).



Чемпионат простимулировал туристов активнее путешествовать по всей России, выяснил также Сбербанк. В пятерке лидеров — Москва (ее посетили болельщики из 137 стран), Санкт-Петербург (118), Московская область (117), Краснодарский край (103) и Татарстан (81). При этом в нескольких регионах болельщики составили существенную долю в общем туристическом потоке: в Ненецком автономном округе — 16,7%, в Республике Коми — 9,7%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 8,9%, в Ямало-Ненецком АО — 8,8%, в Республике Алтай — 8,3%. По количеству субъектов РФ, где побывали туристы из одной страны, лидерами стали Бразилия и США (по 83 региона) и Германия (82 региона).