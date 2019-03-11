Сбербанк с 11 марта запустил новый «Потребительский кредит под поручительство». Программа доступна молодым клиентам от 18 до 20 лет на момент подачи заявки и пенсионерам в возрасте от 60 лет на момент подачи до 80 лет на момент погашения кредита.

Если заемщик получает зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, оформить данный кредит можно без обеспечения. При этом максимальная граница возраста для пенсионеров составляет 70 лет.



При сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн рублей ставки составляют от 11,9% до 16,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 12,9% до 16,9%. По кредитам от 1 млн до 3 млн рублей — 11,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, для остальных заемщиков — 12,9%. Ставки на кредиты до 300 тыс. рублей составляют от 12,9% до 19,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 13,9% до 19,9%.