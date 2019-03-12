TCS Group Holding PLC осуществит в конце марта первую выплату промежуточных дивидендов за 2019 год в общем размере порядка 58,4 млн долларов. Соответствующее решение принял 11 марта совет директоров, сообщили в Тинькофф Банке.

Основанная предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group, в которую входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр разработки», отчиталась во вторник о рекордно высокой чистой прибыли по МСФО: 8,1 млрд рублей за IV квартал 2018 года (плюс 27% в годовом выражении) и 27,1 млрд рублей за весь 2018-й (плюс 43%).

TCS Group Тинькова получила в 2018 году рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 27,1 млрд рублей В IV квартале 2018 года чистая прибыль группы выросла на 27% в годовом выражении до 8,1 млрд рублей, что стало рекордно высоким значением за квартал в истории группы.

«11 марта 2019 года совет директоров одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2019 год в размере 0,32 доллара США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 58,4 млн долларов США. Решение было принято согласно текущей дивидендной политике группы. В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 22 марта 2019 года, состоится ориентировочно 25 марта 2019 года. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 21 марта 2019 года», — говорится в сообщении Тинькофф Банка.



Там уточняется, что выплата дивидендов держателям глобальных депозитарных расписок (ГДР) группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится в течение пяти рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

Также в релизе указано, что с 1 апреля 2019-го вступит в силу новая дивидендная политика группы.

