Пакет законопроектов с поправками к федеральному закону «О национальной платежной системе», которые в том числе устанавливают требования к приему на территории РФ электронных средств платежа и функционированию иностранных платежных систем на территории страны, прошел первое чтение в Госдуме, сообщается во вторник на сайте нижней палаты российского парламента.

Первым законопроектом предлагается уточнить понятие «иностранной платежной системы», а также определить понятия «иностранный поставщик платежных услуг» и «оператор услуг информационного обмена». Также документом предлагается установить требования к приему на территории РФ электронных средств платежа и запретить иностранным поставщикам платежных услуг оказывать услуги по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставлению им электронных средств платежа.

Предполагается установить требования к функционированию иностранных платежных систем на территории РФ, в том числе предусмотреть наличие на территории России представителя оператора иностранной платежной системы, а также определить, что правила иностранной платежной системы должны содержать требования о защите информации, системе управления рисками и т. д., и обязать оператора иностранной платежной системы соблюдать правила иностранной платежной системы, обеспечивать публичную доступность этих правил.

Предлагается установить, что Банк России вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные, направлять требования об устранении нарушений законодательства.

Как отмечается в пояснительной записке ко второму законопроекту из пакета, сейчас «все большее число банков предоставляет своим клиентам возможность осуществления безналичных платежей с помощью платежных приложений, таких как Apple Pay, Samsung Pay, MirPay. В целях обеспечения защиты прав клиентов, снижения операционных рисков банков законопроектом определяются требования к порядку взаимодействия банка и организации — поставщика платежного приложения».

Также законопроектом предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками.

Кроме того, как отмечают авторы законопроекта, на рынке платежных услуг получили распространение бизнес-модели эквайринга, в рамках которых платежные агрегаторы на основании договоров с банками обеспечивают обработку информации по операциям с платежными картами, электронными кошельками в пользу торгово-сервисных предприятий и участвуют в расчетах по таким операциям. В целях развития инфраструктуры эквайринга и повышения его доступности для предприятий малого и среднего бизнеса предлагается регулировать деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Законопроектом устанавливаются обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств.



Также в рамках второго законопроекта предусмотрены поправки, касающиеся использования корпоративных электронных кошельков.