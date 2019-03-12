Арбитражный суд Москвы на заседании 12 марта объявил о признании Финарс Банка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим.

Напомним, столичный арбитраж 9 июня 2017 года принял решение о принудительной ликвидации Финарс Банка, возложив функции ликвидатора на АСВ. В марте 2018-го стало известно, что АСВ подало иск о банкротстве кредитной организации.

Лицензия у столичного Финарс Банка была отозвана 21 апреля 2017 года. ЦБ пришел к выводу, что деятельность банка, который являлся расчетным центром одной из платежных систем, но не относился к значимым кредитным организациям на рынке платежных услуг, в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась теневая продажа наличных денежных средств.



В сентябре 2017 года АСВ сообщало о выявлении в Финарс Банке недостачи имущества на сумму почти 632,6 млн рублей.