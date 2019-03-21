Минфин России выбрал «ВТБ Капитал» и Газпромбанк в качестве банков-агентов для размещения евробондов в 2019 году, сообщается в пресс-релизе министерства.



«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе «ВТБ Капитала» и Газпромбанка в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.

Запрос предложений на оказание в 2019 году услуг по размещению евробондов направлялся также Сбербанку, отмечается в сообщении Минфина.